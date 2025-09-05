Трутнев: на Дальнем Востоке нужно увеличить число гостиниц для развития туризма

Также будет продолжен всероссийский конкурс на лучшее путешествие "Дальний Восток - земля приключений"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Увеличение номерного фонда на Дальнем Востоке необходимо для развития туризма. Об этом на итоговом пресс-брифинге Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Совершенно ясно, что Дальний Восток прекрасен, что для того, чтобы его открыть людям, нужно просто увеличить количество нормальных мест размещения. Это даст возможности и по предложению, и по ценам можно будет смотреть. Такие объекты строятся. Они строятся на Камчатке, они строятся в Якутии, в Бурятии, на побережье Байкала. Это важно, мы это будем продолжать", - сказал Трутнев.

Он добавил, что также будет продолжен всероссийский конкурс на лучшее путешествие "Дальний Восток - земля приключений". "Потому что многие люди не ждут, когда построят большие гостиничные комплексы, берут палатку и идут куда-нибудь на территорию Дальнего Востока своими ногами", - отметил он.

Третий сезон всероссийского конкурса на лучшее путешествие по Дальнему Востоку "Дальний Восток - земля приключений" стартовал 1 мая 2025 года. Чтобы принять в нем участие, необходимо снять короткометражный фильм длительностью до восьми минут о своем путешествии на Дальний Восток или в Арктику и до 15 января 2026 года направить его на оценку жюри. Путешествие должно быть совершено в период не ранее 1 мая 2023 года и не позднее 15 января 2026 года. Конкурс проходит в четырех основных номинациях: пешее путешествие, водное путешествие, зимнее путешествие и арктическое путешествие. Кроме того, учреждены две специальных номинации: "Тропами Победы" и "Лучшее путешествие по Чукотке". Главный приз за лучшее видео составляет 3 млн рублей.

