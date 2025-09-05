ЦБ выпустит серебряную монету в честь изобретателя многокрасочной печати

Она изготовлена качеством "пруф"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Банк России 8 сентября 2025 года выпустит в обращение памятную серебряную монету "Орловская печать" серии "Изобретения России" номиналом 3 рубля, говорится в сообщении регулятора. Монета посвящена изобретателю Ивану Орлову, который придумал способ печати с нанесением нескольких красок одновременно на бумажные деньги.

Серебряная монета имеет форму круга диаметром 39 мм. Масса драгоценного металла в чистоте - 31,1 г, проба сплава - 925. Тираж монеты - 3 тыс. штук. Она изготовлена качеством "пруф".

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи "Российская Федерация", "Банк России", номинал монеты "3 рубля", дата "2025 г.", обозначение металла по периодической системе элементов Д. И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположено выполненное в рельефе изображение портрета Ивана Ивановича Орлова на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения чертежа печатного станка, сделанного изобретателем.

Большая часть портрета Орлова располагается на фоне цветного орнаментального покрытия, имитирующего орловскую печать. Также имеются надписи: вверху со стороны чертежа печатного станка - "Орловская печать", внизу справа - факсимиле подписи Орлова.

"Уже более 130 лет бумажные деньги печатаются способом орловского раската, когда на банкноту наносится несколько красок одновременно. Такой метод обеспечивает точность совпадения красок: линии рисунка, не прерываясь, меняют один цвет на другой. Автор этого изобретения - русский мастер Иван Орлов, в честь которого и названа такая техника многокрасочной печати", - отметили в ЦБ.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений, отмечается в сообщении.