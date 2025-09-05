Ими являются промышленная роботизация и внедрение искусственного интеллекта

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Промышленная роботизация и внедрение искусственного интеллекта - драйверы, которые имеют наибольший потенциал роста российской промышленности в "экономике высоких зарплат". Об этом в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин. О построении такой экономики на ВЭФ говорил президент РФ.

"Промышленная роботизация и беспилотные системы, внедрение искусственного интеллекта в промышленности и аддитивные технологии - драйверы, которые имеют наибольший потенциал роста и способны стать катализатором роста производительности и конкурентоспособности российской промышленности в "экономике высоких зарплат", - сказал он.

Кроме того, Средин указал, что растет востребованность новых материалов и нанотехнологий (разработка композитных материалов, графена, нанотрубок), биотехнологии и генетика, и ряд других. По его словам, инвестиции в новые технологии сегодня рассматриваются не как опция, а как необходимость для сохранения конкурентоспособности бизнеса.

Так, в среднем в высокотехнологичных экономиках на 100 тыс. человек приходится от 300 до 400 промышленных роботов. Для того чтобы России выйти на среднее мировое значение (около 150 роботов на 100 тыс. жителей), требуется масштабное финансирование. "Есть план довести российскую экономику до этого уровня к 2030 году, но на это нужно потратить, по нашим оценкам, более 600 млрд руб. в текущих ценах. Процесс идет, но он очень длительный", - отметил представитель ВТБ.

Развитие робототехники способно дать российской промышленности мощный импульс, однако масштабные вложения в оборудование должны сопровождаться созданием эффективных систем управления и программных решений. Именно этот сегмент, по словам Средина, уже становится более приоритетным для инвесторов, чем "железо".

"Мы осознаем значимость этого направления и сопровождаем крупных клиентов при внедрении роботизированных решений: консультируем по выбору технологий и поставщиков, а также получению мер государственной поддержки. Наибольший экономический эффект от внедрения роботов видим в складской логистике, где они могут выполнять трудную работу по заданному алгоритму круглосуточно, быстро и без "человеческого фактора", - сказал Средин.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.