На 1 сентября их объем составлял $689,458 млрд

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Международные резервы РФ на 1 сентября 2025 года составили $689,458 млрд, что на 1,17%, или на $7,969 млрд выше показателя на начало августа.

Об этом говорится в сообщении ЦБ.

На 1 сентября 2024 года международные резервы РФ составляли $613,715 млрд.

За август 2025 года валютные резервы выросли на 0,35% - до $434,486 млрд, а стоимость монетарного золота в резервах увеличилась на 2,6% и составила $254,971 млрд.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Западные страны после начала РФ спецоперации на Украине ввели санкции против Банка России. Помимо заморозки золотовалютных резервов РФ, под запрет попали все операции, связанные с управлением резервами и активами ЦБ, а также операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.