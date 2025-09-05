Глава Минвостокразвития добавил, что проект представляли также на площадке ВЭФ крупнейшей китайско-таиландской компании с активами в $27 млрд

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Роботизированные тракторы с искусственным интеллектом планируется поставлять в Бразилию и другие страны. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков на итоговом пресс-брифинге Восточного экономического форума (ВЭФ).

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики ранее сообщила о проекте по внедрению роботов-тракторов в сельском хозяйстве, который будет реализован в Амурской области. Инвестиции составят 1 млрд рублей. В Приамурье создадут оператора машинно-тракторной станции, который предоставит местным агропредприятиям услуги по комплексной обработке полей с использованием универсальных роботизированных тракторов собственной разработки, оснащенных технологиями искусственного интеллекта. Проект реализуется с привлечением передовых технологий компании "Когнитив пилот" - одного из мировых лидеров в сфере искусственного интеллекта. Это пример того, как российские высокотехнологичные разработки работают на задачи развития Дальнего Востока - в данном случае, на повышение эффективности и технологичности агропромышленного комплекса.

"Пилотный проект мы запускаем в Амурской области, уже в следующий сезон они должны выйти в поля и доказать, по расчетам, по заявлениям компании-производителя, на 30% более высокую производительность, чем такие же системы с людьми. Если это действительно так, то мы фактически небольшую революцию в сельском хозяйстве совершаем. И довольно быстро можем экстраполировать эту технологию не только в России, которая, напомню, является ведущим в мире экспортером зерна, это вообще мощнейшая наша отрасль, соответственно, и огромный рынок внутренний и большой рынок международный. Уже компания ведет переговоры в том числе с Бразилией, с другими странами", - сказал Чекунков.

Он добавил, что проект представляли также на площадке ВЭФ крупнейшей китайско-таиландской компании с активами в $27 млрд. "У меня была встреча, тоже они проявили высокий интерес. Я думаю, как раз на примере таких технологий мы можем выполнить поручение президента по развитию инновационных секторов Дальнего Востока", - сказал министр.

По его словам, компания "Когнитив пилот" реализовала один из лучших в мире примеров сельскохозяйственных роботов. Это актуально для Дальнего Востока, где есть проблема дефицита кадров. Поля могут обрабатываться небольшими автономными, достаточно простыми тракторами с машинным зрением - с камерами с искусственным интеллектом.

