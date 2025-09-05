Разведанные запасы не привлекут крупного инвестора, отметил губернатор Хабаровского края

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Разведка на Адниканском газовом месторождении в Верхнебуреинском районе Хабаровского края не подтвердила запасы. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Дмитрий Демешин.

"Не подтверждены там запасы. Я изо всех сил холю и лелею этот проект, но, к сожалению, пока у нас инвестор разводит руками. Они зашли в разведку, но говорят, [что] не подтверждено", - сказал Демешин.

В 2006-2013 годах на юго-западную часть Буреинского участка заходило ООО "Сигма групп", но после сейсморазведочных работ компания лицензию сдала. В сентябре 2016 года аукцион на Буреинский участок недр, включающий в себя Адниканское месторождение, выиграла компания ООО "Дальгазресурс".

Демешин уточнил, что разведанные запасы газа не привлекут крупного инвестора, но интерес есть. "Сейчас рассматривается возможность поездки китайских инвесторов в Верхнебуреинский район, в том числе по вопросам сотрудничества в угольной отрасли и освоении Адниканского газового месторождения", - сказал губернатор.

Адниканское месторождение газа - единственное месторождение углеводородного сырья в Хабаровском крае. Оно находится в 45 км южнее поселка Чегдомын и в 13 км к востоку от железнодорожной станции Адникан на территории Верхнебуреинского района. Открыто месторождение было в 1991 году.

