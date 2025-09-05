Министерство финансов ежегодно выделяет на поддержку таких аэропортов 4-5 млрд рублей, сообщил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Малые государственные аэропорты на Дальнем Востоке приблизительно стоят 300-350 млрд рублей, прежде чем их передавать необходимо будет провести оценку. Об этом сообщил журналистам руководитель Росавиации Дмитрий Ядров в кулуарах Восточного экономического форума.

"В первом приближении эти аэропорты стоят 300-350 миллиардов рублей. Плюс ежегодно Министерство финансов выделяет на поддержку данных аэропортов 4-5 млрд рублей. Поэтому, прежде чем что-то передать, надо провести оценку стоимости", - сказал Ядров в ответ на вопрос о предложении передать малые госаэропорты на Дальнем Востоке на баланс авиакомпании "Аврора".

Ядров отметил, что находящиеся в ведении Росавиации федеральные казенные аэропортовые предприятия были созданы так как бизнесу малые аэропорты не были интересны. "Государство на протяжении многих лет инвестировало в эту инфраструктуру, поддерживало ее. Для улучшения состояния аэропортов в прошлом году, по поручению президента, создан так называемый фонд капремонта. Этот новый механизм поможет решить накопившиеся проблемы", - добавил он.

