ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Проблема с недоставкой багажа авиакомпании Turkish Airlines на рейсах из Турции в Россию решена еще не полностью, однако ситуация стабилизируется. Об этом сообщил журналистам руководитель Росавиации Дмитрий Ядров в кулуарах Восточного экономического форума.

"Полностью еще нет. Но в целом ситуация реально нормализуется", - сказал он.

По словам Ядрова, причины недоставки багажа связаны с "ограничением на использование воздушного пространства, с необходимостью заправки большим количеством топлива".

Ранее замминистра транспорта Владимир Потешкин заявлял, что Минтранс проводит консультации с авиавластями Турции с участием авиакомпании Turkish Airlines по проблеме с недоставкой части багажа пассажиров на рейсах в РФ. Авиавласти Турции заверяли, что ситуация будет исправлена. Минтранс РФ, Росавиация и аэропорт Внуково держат ситуацию на контроле.

Позднее Потешкин сообщил ТАСС, что ситуация с недоставкой багажа пассажиров авиакомпанией Turkish Airlines на рейсах в Россию улучшается, Минтранс РФ видит положительные тенденции.

