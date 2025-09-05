Сейчас такие объекты стоят на балансе, что усложняет процедуру передачи и ведет к удорожанию работ

СИБАЙ, 5 сентября. /ТАСС/. Порядок передачи объектов с отходами горно-рудной промышленности предложили изменить в Башкирии, передавая их инвесторам без торгов, но с обязательством рекультивации. Сейчас такие объекты стоят на балансе, что усложняет процедуру передачи и ведет к удорожанию работ, сообщил министр природопользования и экологии республики Нияз Фазылов на сессии инвестиционного форума "Зауралье" в Сибае.

"У нас довольно много хвостохранилищ (отходов горно-рудной промышленности - прим. ТАСС), старых отвалов, которые не используются, но по большей части ставятся на баланс. Мы понимаем, что там есть содержание полезных ископаемых, но мы хотели бы выйти с инициативой в Роснедра, чтобы именно такие объекты, которые описаны, передавались инвесторам без торгов и постановки на баланс", - сказал Фазылов.

Процесс ликвидации таких объектов представляет сложную технологическую задачу и имеет экологическое и социальное влияние. Сейчас есть дисбаланс в нормативных документах, отметил министр. Он привел в пример случай, когда компания заключила инвестиционное соглашение по хранилищу сибайского горно-обогатительного комбината, взяв обязательство ликвидировать накопленные отходы. Оказалось, что объект стоит на балансе, и инвестор заплатил "внушительную" сумму на аукционе, и должен подготовить проект разработки данного месторождения. "Хотя мы предполагали, что неиспользуемое хвостохранилище можно будет передать инвестору условно за один рубль, чтобы он решил проблему рекультивации", - добавил Фазылов.

Форум "Зауралье" проходит с 4 по 6 сентября под девизом: "Innoregion: новые центры экономического роста". Организаторами мероприятия выступают Агентство стратегических инициатив и правительство Республики Башкортостан. К участию в нем приглашены представители федеральных и региональных органов власти, ведущие российские предприниматели, инвесторы, отраслевые эксперты. Традиционно форум посетят делегации из стран СНГ, Ближнего Востока, Азии и дальнего зарубежья. Ожидается участие генерального директора АНО "Агентство стратегических инициатив" Светланы Чупшевой и президента Всемирного ремесленного совета World Craft Council International (WCC) Саада аль-Каддуми.

ТАСС - генеральный информационный партнер.