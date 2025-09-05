Украина стала пятой страной в Европе по росту цен на электроэнергию

В августе стоимость достигла $125 за МВт⋅ч

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Украина в августе заняла пятое место среди европейских стран по средней цене на электроэнергию, стоимость которой в стране в прошлом месяце достигла $125 за МВт⋅ч. Это следует из данных оператора рынка электроэнергии Украины.

В отчете оператора рынка указано, что показатель цен относится к рынку на сутки вперед. По данным европейской сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E, которые приводит агентство РБК-Украина, в августе на этом же рынке самое дорогое электричество было зафиксировано в странах Балтии.

Первое место заняла Эстония с показателем $132 за МВт⋅ч, далее следуют Италия, Литва и Латвия с минимальной разницей в цене. После Украины на шестом месте в августе находилась Польша, где стоимость электроэнергии составила $123 за МВт⋅ч.

3 сентября издание "Экономическая правда" со ссылкой на прогноз Министерства экономики Украины сообщило, что цены на электроэнергию для украинцев с 2026 года будут ежегодно расти на 10-20%.

В конце августа Государственная служба статистики Украины впервые с 2022 года опубликовала данные о задолженности населения по жилищно-коммунальным услугам, долги превысили $2,5 млрд. На Украине в 2023 году тарифы на коммунальные услуги в целом выросли на 12,8%, а в 2024 году - на 18,9%. С начала 2024 года в стране отменили мораторий на отключение жилищно-коммунальных услуг и начисление пени за долги, который действовал с марта 2022 года.