СЫКТЫВКАР, 5 сентября. /ТАСС/. Трансарктический коридор включит экономику Республики Коми в глобальные транспортные артерии. Об этом заявил врио губернатора Коми Ростислав Гольдштейн, комментируя выступление президента России Владимира Путина на Восточном экономическом форуме.

Ранее на пленарном заседании ВЭФ Путин отметил растущую заинтересованность в Трансарктическом транспортном коридоре из Санкт-Петербурга во Владивосток со стороны российских компаний, работающих в Арктике, и со стороны иностранных перевозчиков.

"Трансарктический коридор - это включение экономики Коми в глобальные транспортные артерии, что даст совершенно иное качество развития транспортной инфраструктуры республики, в том числе для наших промышленных предприятий. Президент видит Арктику стратегическим приоритетом. А наша задача, моя личная задача, - превратить этот федеральный приоритет в работающие заводы, новые квартиры и достойное качество жизни для жителей нашей республики. Работа по наполнению этих решений конкретными проектами уже идет", - сообщил Гольдштейн в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что озвученные главой российского государстве решения подтверждают, что системный диалог властей региона с федеральным центром приносит конкретные, ощутимые результаты для Коми. "Арктическая ипотека для многодетных на "вторичке". Мы неоднократно поднимали вопрос о том, что на арктических территориях новое жилье почти не строится. Нас услышали. Это прямое решение проблемы, которое поможет семьям улучшить жилищные условия. Единые льготы для инвесторов: стратегически важное решение - итоги нашей работы по созданию привлекательных условий для бизнеса. Теперь у инвесторов есть четкий, гарантированный государством сигнал: в Коми можно и нужно вкладывать", - отметил Гольдштейн.

Трансарктический коридор - это маршрут, связывающий восточную и западную части России, порты Санкт-Петербурга и Владивостока, через северные моря, порты Мурманска и Архангельска, призванный соединить мировые промышленные, сельскохозяйственные, энергетические центры и потребительские рынки более коротким, безопасным и экономически выгодным маршрутом. Трансарктический коридор - это эволюция проекта "Большой Северный морской путь", реализуемого в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".

