Башкирия получила еще один инфраструктурный кредит в размере 5 млрд рублей

Проектом предусматривает строительство восьми инфраструктурных объектов, что позволит обеспечить ввод 1,3 млн кв. метров жилья к 2040 году, сообщил глава республики Радий Хабиров

СИБАЙ /Республика Башкортостан/, 5 сентября. /ТАСС/. Башкирии одобрили заявку на получение инфраструктурного кредита в размере 5 млрд рублей на создание условий жилищного строительства под Уфой. Общий объем выделенных денежных средств составит 13,5 млрд рублей, сообщил глава республики Радий Хабиров на пленарном заседании инвестиционного форума "Зауралье" в Сибае.

"Состоялся президиум правительства РФ, где распределяли конкурсную часть денег, которые идут на развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры. Мы участвовали, получили 5 млрд рублей, хотели 10, получили 5. Но мы в целом получили 13,5 млрд на развитие территории вокруг Уфы, которая накладывается на жилищное строительство", - сказал Хабиров.

По данным властей, проектом предусмотрено строительство восьми инфраструктурных объектов, что позволит обеспечить ввод 1,3 млн кв. метров жилья к 2040 году. Новая инфраструктура также улучшит качество водоснабжения 56 тыс. человек, которые живут на территории "Зауфимья". По данным властей, градостроительный потенциал территории составляет 12,8 млн кв. метров.

Форум "Зауралье" проходит с 4 по 6 сентября под девизом: "Innoregion: новые центры экономического роста". Организаторами мероприятия выступают Агентство стратегических инициатив и правительство Республики Башкортостан. К участию в нем приглашены представители федеральных и региональных органов власти, ведущие российские предприниматели, инвесторы, отраслевые эксперты. Традиционно форум посетят делегации из стран СНГ, Ближнего Востока, Азии и дальнего зарубежья. Ожидается участие генерального директора АНО "Агентство стратегических инициатив" Светланы Чупшевой и президента Всемирного ремесленного совета World Craft Council International (WCC) Саада аль-Каддуми.

