Уровень бедности во II квартале 2025 года составил 7,4%

Показатель снизился на 1,1 п.п. по сравнению с 2024 годом

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Доля россиян с доходами ниже границы бедности в РФ во II квартале 2025 года составила 7,4%, это на 1,1 п.п. ниже по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщается на сайте Росстата.

Согласно таблицам Росстата, в I полугодии уровень бедности составил 8%, это 11,6 млн россиян с доходами ниже границы бедности.

"Во II квартале 2025 года граница бедности составила 16 863 рубля. Численность населения с доходами ниже границы бедности составила 7,4% жителей страны. По сравнению со II кварталом 2024 года доля населения с доходами ниже границы бедности сократилась на 1,1 п.п.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что денежные доходы населения во II квартале 2025 года составили 29,9 трлн рублей (рост по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 16%). Рост реальных денежных доходов составил 5,6%, реальных располагаемых денежных доходов населения (доходов за вычетом обязательных платежей, скорректированных на индекс потребительских цен) - 7%. Инфляция во II квартале 2025 года к соответствующему кварталу 2024 года составила 109,83%.

Также объем социальных выплат населению во II квартале 2025 года увеличился за год на 14,3% и составил 5,0 трлн руб. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата составила 100 023 руб. и увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2024 года в номинальном выражении на 14,9%, в реальном - на 4,6%. Кроме того, средний размер назначенных пенсий за II квартал 2025 года составил 23 452 руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 11,9%.

"Благодаря росту заработной платы и адресным мерам социальной поддержки доходы наименее обеспеченных групп населения выросли во II квартале 2025 года на 14% в номинальном выражении", - указали в Росстате.