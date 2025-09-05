Такие меры позволяют эффективнее использовать ресурсы и укреплять социально-экономический потенциал, сообщил губернатор региона Василий Анохин

СМОЛЕНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Площадь земельных участков, выделенных под инвестиционные проекты в Смоленской области, в текущем году выросла почти в 50 раз - до 3 тыс. га. Об этом сообщил губернатор Василий Анохин в своем Telegram-канале.

"Занимаемся предоставлением земельных участков для реализации крупных инвестиционных проектов в регионе. С начала года было выделено 11 участков общей площадью более 3 тыс. гектаров. Эти земли займут производители различных сфер. В прошлом году выделили 17 таких участков площадью почти 63 гектара", - сообщил глава региона.

Он подчеркнул, что такие меры позволяют эффективнее использовать ресурсы и укреплять социально-экономический потенциал региона. К числу значимых результатов текущего года Анохин отнес возвращение стадиона "Спартак" в областную собственность. "Это важный шаг для развития спортивной инфраструктуры региона. Территория стадиона уже обследована, этой осенью планируем начать работы по проектированию", - подчеркнул губернатор.