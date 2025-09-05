Это может вызвать ужасающий системный шок на всех европейских финансовых рынках, указал министр иностранных дел Максим Прево

ПАРИЖ, 5 сентября. /ТАСС/. Возможная конфискация суверенных активов РФ, замороженных в ЕС в связи с конфликтом на Украине, может серьезно подорвать доверие к евро и нанести ущерб европейским торговым площадкам. Такое мнение выразил агентству AFP министр иностранных дел Бельгии Максим Прево.

"Это может вызвать ужасающий системный шок на всех европейских финансовых рынках и серьезно подорвать доверие к евро", - сказал он. Министр пояснил, что такой шаг со стороны ЕС отпугнет другие страны, вложившие деньги в европейскую экономику.

"Если завтра эти активы могут быть конфискованы, то я лучше переведу их в другое место [скажут они]", - добавил он.

Прево также заявил, что Бельгия, где находится большая часть замороженных активов, не хочет брать на себя издержки, связанные с конфискацией активов. То же самое касается и обсуждавшейся в Брюсселе идеи с более рискованной стратегией инвестиций замороженных активов для получения большей прибыли с них.

"Мы не хотим рисковать собою за всех ради того, чтобы нас похлопали по плечу и сказали, мол, "рассчитываем на вас, благодарим вас, если что, то готовы предоставить юристов и консультантов". Каждый раз, когда я говорил о распределении рисков между всеми, я не чувствовал энтузиазма [со стороны европейских коллег]", - сказал глава бельгийского МИД.

В октябре Еврокомиссия должна представить предложения по дальнейшей судьбе российских активов. В этой связи агентство напоминает, что их заморозка возможна только при согласии всех 27 стран - членов объединения и по-прежнему существует риск наложения вето со стороны Словакии или Венгрии.

Позиция России

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Китай заявил, что общий финансово-экономический порядок в мире будет разрушен, а экономический сепаратизм будет только усиливаться в случае воровства замороженных российских резервов Западом. Он отметил, что уже во многих странах мира создаются альянсы, которые пытаются реализовать собственные планы экономического развития в рамках отдельных регионов. При этом ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ обязательно ответит на воровство ее активов в Европе. Он подчеркивал, что Москва намерена организовать юридическое преследование причастных к этому.

30 августа глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС сообщила, что страны Евросоюза испытывают "колоссальный недостаток средств" для финансирования Украины в 2026 году, поэтому многие из них хотят добиться экспроприации российских активов.

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке депозитария Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против экспроприации активов, предупреждая, в частности, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.