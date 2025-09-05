Курс юаня вырос на 5 копеек - до 11,4 рубля

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов 5 сентября вырос на 0,97% - до 2 901,45 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,65% - до 1 120,73 пункта. Курс юаня вырос на 5 копеек - до 11,4 рубля.

"Индекс Мосбиржи завершал неделю в приподнятом настроении, пытаясь закрепиться над 2 900 пунктами. Инвесторов могло приободрить заявление Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, о возможном проведении в скором времени второго раунда переговоров президентов РФ и США. Кроме того, развивается импульс ослабления рубля, что является фактором позитивной переоценки акций экспортеров", - прокомментировал эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Среди бумаг, сохранивших положительную динамику, оказались акции ТМК (+2,56%), "Совкомфлота" (+2,07%), "Роснефти" (+1,94%). Среди лидеров падения сегодня - ДВМП (-4,75%), "Русгидро" (-2,85%), "Фармсинтез" (-1,56%)", - отметил аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов.

Прогноз на 8 сентября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по курсам доллара и юаня на 8 сентября - 82 рубля и 11,5 рубля соответственно. Индекс Мосбиржи ожидается на уровне 2 850-2 950 пунктов.

По оценкам Freedom Finance Global, 8 сентября индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 850-2 950 пунктов. Прогноз по курсам доллара, евро и юаня - 81-83, 94-96 и 11-11,5 рубля соответственно.