В Башкирии будут использовать механизм КРТ для устойчивого развития малых городов

В регионе градостроительный потенциал таких проектов достиг 3 млн кв. м жилья, сообщил премьер-министр правительства республики Андрей Назаров

СИБАЙ, 5 сентября. /ТАСС/. Градостроительный потенциал проектов комплексного развития территорий (КРТ) Башкирии достиг 3 млн кв. метров, механизм будет использоваться для развития малых городов региона.

Также разработана схема территориального планирования, в которой эти города позиционируются как центры притяжения для своих районов, написал в Telegram-канале премьер-министр правительства республики Андрей Назаров по итогам дискуссии на пленарном заседании инвестиционного форума "Зауралье" в Сибае.

"Разработали схему территориального планирования, малые города здесь позиционируем как узлы сети и центры притяжения для своих районов. Применяем механизмы комплексного развития территорий. В республике градопотенциал таких проектов достиг 3 млн кв. м жилья. С инвесторами заключили 34 договора, в оборот вовлечено более 1 тыс. гектаров. В наших городах это будут объекты невысотной застройки", - написал Назаров.

В таких городах большие сложности по строительству жилья. Так, вклад по самому емкому рынку - строительству индивидуального жилья в регионе - на малые города приходится только 4% от общего показателя, который составляет 60%. "В Башкортостане к малым относятся 8 городов - от Агидели, где живет менее 14 тысяч человек, до Бирска с населением свыше 44 тысяч. Ключевая задача - обеспечить их устойчивое, в том числе демографическое развитие", - добавил премьер-министр.

Форум "Зауралье" проходит с 4 по 6 сентября под девизом: "Innoregion: новые центры экономического роста". Организаторами мероприятия выступают Агентство стратегических инициатив и правительство Республики Башкортостан. К участию в нем приглашены представители федеральных и региональных органов власти, ведущие российские предприниматели, инвесторы, отраслевые эксперты. Традиционно форум посетят делегации из стран СНГ, Ближнего Востока, Азии и дальнего зарубежья. Ожидается участие президента Всемирного ремесленного совета World Craft Council International (WCC) Саада аль-Каддуми.

ТАСС - генеральный информационный партнер.