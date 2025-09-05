Область применения - перспективные летательные аппараты с распределенной силовой установкой, в том числе тяжелые транспортные дроны

САМАРА, 5 сентября. /ТАСС/. Разработка двигателя для перспективных летательных аппаратов, в том числе тяжелых транспортных БПЛА, ГСУ-500, находится на стадии отработки технологий, демонстратор уже испытан. Об этом говорится в материалах к совещанию президента РФ Владимира Путина по двигателестроению.

"Разработка инициирована в 2020 году, находится на стадии отработки технологий, создан и испытан демонстратор. Область применения - перспективные летательные аппараты с распределенной силовой установкой, в том числе тяжелые транспортные БПЛА", - говорится в материалах.

Гибридно-электрическая силовая установка мощностью 500 кВт с применением двигателя ВК-650 в качестве привода генератора разработана и производится ОДК-Климов в Санкт-Петербурге. Разработанная Объединенной двигателестроительной корпорацией гибридная силовая установка сочетает в себе газотурбинный двигатель и электрический мотор. Она оптимальная для использования в аэротакси при полетах на расстояния более 600 км и транспортных беспилотниках.