Разработка двигателя находится на стадии сертификационных испытаний

САМАРА, 5 сентября. /ТАСС/. Начало серийных поставок авиадвигателей ПД-8 запланировано на четвертый квартал 2025 года, говорится в материалах к совещанию президента РФ Владимира Путина по двигателестроению.

В документе также отмечается, что в рамках исполнения комплексной программы законтрактована поставка 84 серийных силовых установок в интересах "Яковлева".

Сейчас разработка двигателя находится на стадии сертификационных испытаний, сертификация запланирована на 2025 год. В 2025 году шесть двигателей ПД-8 были поставлены для проведения летных испытаний опытных самолетов SJ-100, в настоящее время на двух самолетах выполнено более 50 испытательных полетов.

Что касается двигателей ПД-14, то для сертификационных испытаний самолетов МС-21 изготовлено и поставлено восемь агрегатов. В материалах к совещанию говорится, что заключен договор на поставку серийных ПД-14, также подписано дополнительное соглашение на поставку 36 двигателей в 2024-2025 годах.