Это произойдет после завершения создания двигателя ПД-35, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов

САМАРА, 5 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" планирует разработать российский широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет после завершения создания двигателя ПД-35, сообщил журналистам глава госкорпорации Сергей Чемезов.

"Мы будем стараться делать свой. Как только сделаем ПД-35, двигатель, будем делать широкофюзеляжный свой самолет", - сказал он.

Ростех разрабатывает двухконтурный двигатель сверхбольшой тяги ПД-35, который является самым большим в линейке отечественных авиадвигателей.

Ранее Объединенная авиастроительная корпорация (входит в Ростех) запатентовала широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет. В базовой версии лайнер рассчитан на 281 пассажира, также инженерами предусмотрены укороченная и удлиненная модификации.