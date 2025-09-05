Мантуров: ГАЗ планирует к весне начать первые этапы сборки автомобилей "Волга"

Вице-премьер не стал комментировать возможность привлечения китайского партнера в этом проекте

САМАРА, 5 сентября. /ТАСС/. ГАЗ планирует к весне 2026 года начать первые этапы сборки и производства автомобиля "Волга", заявил журналистам первый вице-премьер Денис Мантуров.

"Насколько мне известно, насколько мне докладывалось, они рассчитывают к весне следующего года уже начать первые этапы сборки и производства", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос о сроках реализации проекта выпуска "Волги" и привлечения к нему одной из китайских компаний. Он не стал комментировать возможность привлечения китайского партнера в этом проекте.