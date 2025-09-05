Путин поручил оперативно завершить разработку и начать выпуск двигателя ПД-26

Это первый авиадвигатель большой тяги, разработанный в России

САМАРА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил завершить разработку и начать серийный выпуск турбореактивного двигателя ПД-26.

"Необходимо оперативно завершить разработку и начать серийный выпуск турбореактивного двигателя ПД-26. Это, напомню, первый авиадвигатель большой тяги, разработанный в России. И у него принципиально новые возможности по мощности тяги. При этом он эффективный и экономичный", - указал Путин на совещании по вопросам двигателестроения.

Глава государства также попросил доложить о перспективах применения двигателя ПД-8 на других летательных аппаратах, помимо самолетов Superjet-100.