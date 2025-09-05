США хотят снизить зависимость ЕС от газа из РФ за счет наращивания экспорта

Американский министр энергетики Крис Райт также привел прогноз, согласно которому экспорт газа за время пребывания у власти президента Дональда Трампа вырастет вдвое

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Американская администрация рассчитывает снизить зависимость Европы от российского газа за счет наращивания объемов собственного экспорта этого энергоносителя. Такую позицию изложил министр энергетики США Крис Райт на мероприятии, организованном неправительственным Советом по международным отношениям.

Министр привел оценку, согласно которой США "являются крупнейшим экспортером природного газа". "Я думаю, что скоро, еще при этой администрации, это станет самой крупной статьей экспорта нашей страны", - продолжил Райт.

"Это способ добиться снижения зависимости европейских союзников от российского газа", - заявил министр. Он привел прогноз, согласно которому экспорт газа за время пребывания у власти в Вашингтоне действующего президента Дональда Трампа вырастет вдвое.

В мае Еврокомиссия обнародовала инициативы об отказе от российского газа. В дорожной карте заявлено о намерении запретить новые сделки по импорту российского газа и спотовые контракты к концу 2025 года. ЕК также хочет запретить закупки трубопроводного газа и СПГ из РФ к концу 2027 года. Юридически обязывающие предложения должны окончательно утвердить страны - члены сообщества в Совете ЕС.

В комплекс мер могут быть включены нулевая квота на импорт российского газа, инструменты для сокращения закупок нефти из России, а также ограничения для новых контрактов на поставки урана и других радиоактивных материалов. Как ожидается, нулевая квота на импорт газа позволит европейским энергетическим компаниям расторгать контракты с российскими поставщиками по причине форс-мажора.

В мае 2022 года Евросоюз начал программу REPowerEU, направленную на прекращение зависимости от российского газа к 2027 году. При этом стоимость закупок российского СПГ для ЕС выросла почти в 4,6 раза за три года из-за увеличения цен. До 2022 года на российский газ приходилось 40% импорта этого энергоносителя в ЕС, к 2023 году его доля снизилась до примерно 15%, однако в 2024 году вновь начала расти и достигла почти 19%, что вызвало недовольство Брюсселя.