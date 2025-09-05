Члены делегации ознакомились с передовыми российскими технологиями и опытом безопасной эксплуатации реакторов малой мощности плавучего базирования, сообщили в Технической академии Росатома

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Представители МАГАТЭ впервые посетили единственную в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" в Певеке (Чукотский АО). Об этом ТАСС рассказали в Технической академии Росатома (ТАР).

Как рассказали в ТАР, делегация Секретариата МАГАТЭ во главе заместителем генерального директора, руководителем департамента ядерной энергии МАГАТЭ Михаилом Чудаковым впервые посетила ПАТЭС "Академик Ломоносов", где ознакомилась с передовыми российскими технологиями и опытом безопасной эксплуатации реакторов малой мощности плавучего базирования. Гости осмотрели станцию, береговую площадку и мол-причал. Кроме того, они приняли участие в совещании, на котором рассмотрели как уже реализованные задачи размещения и эксплуатации ПАТЭС в Чаун-Билибинском энергоузле, так и информацию о деятельности Росэнергоатома (электроэнергетический дивизион Росатома) в части перспективного развития малой энергетики.

"В мировой системе атомных станций малой мощности ПАТЭС занимает лидирующую позицию. Она является единственным объектом в мире в области плавучих атомных реакторов. Это вызывает заинтересованность в реализации аналогичных проектов во многих странах. Плавучая атомная станция на Чукотке уже показала свою работоспособность и эффективность не только с точки зрения выработки электроэнергии, но и с точки зрения теплоснабжения самого северного города России - Певека. Однозначно, будущее принадлежит малым реакторам, и сегодня в этом направлении Россия обгоняет весь мир", - приводятся в сообщении ТАР слова Михаила Чудакова.

Плавучий энергетический блок "Академик Ломоносов" (ПЭБ "Академик Ломоносов") - головной проект серии мобильных транспортабельных энергоблоков малой мощности. Он предназначен для работы в составе плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) и представляет собой новый класс энергоисточников на базе российских технологий атомного судостроения. В состав ПАТЭС "Академик Ломоносов" входят две реакторные установками КЛТ-40С. Вместе они способны обеспечивать в номинальном режиме выдачу в береговые сети 70 МВт электроэнергии и до 50 Гкал/ч тепловой энергии для нагрева теплофикационной воды. Электрическая мощность, выдаваемая в береговую сеть без потребления берегом тепловой энергии, составляет около 76 МВт. В режиме выдачи максимальной тепловой мощности около 146 Гкал/ч электрическая мощность, выдаваемая в береговую сеть, составляет порядка 44 МВт. "Академик Ломоносов" сможет обеспечивать электроэнергией населенный пункт с численностью населения около 100 000 человек.