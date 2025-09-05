Такой шаг "можно оправдать с моральной точки зрения, но разумно ли это в долгосрочной перспективе - совсем другой вопрос", подчеркнул бывший топ-менеджер швейцарского банка Credit Suisse и страховой компании Allianz

ЖЕНЕВА, 6 сентября. /ТАСС/. Заморозка и использование западными странами российских активов представляет собой воровство и в долгосрочной перспективе является огромной ошибкой. Такое мнение выразил немецкий инвестор и банкир, бывший топ-менеджер швейцарского банка Credit Suisse и страховой компании Allianz Ленни Фишер.

"Европейцы говорят, что будут использовать эти деньги по своему усмотрению, хотя это деньги Центрального банка России, - напомнил он в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche. - Я по-прежнему считаю, что это огромная ошибка, потому что таким образом вы как бы объявляете экономическую войну".

По словам банкира, ситуация, при которой кто-то забирает у кого-то деньги, "обычно называется воровством", но в этом случае оно "оправдывается чрезвычайной ситуацией", в которой Россия якобы выступает в качестве агрессора. По мнению Фишера, этот шаг "можно оправдать с моральной точки зрения, но разумно ли это в долгосрочной перспективе - совсем другой вопрос".

В частности, именно с покушением на российские активы инвестор связывает тот факт, что в последнее время влиятельные центробанки мира отказываются от закупки доллара в пользу золота. Эта тенденция привела "к безумному росту цены на золото за короткий промежуток времени, которая увеличилась больше чем в два раза". "Здесь происходит перемена, потому что [незападный] мир больше не хочет играть только по нашим правилам, не хочет больше принимать нашу валюту как нечто обязательное", - пояснил Фишер.

30 августа глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС сообщила, что страны Евросоюза испытывают "колоссальный недостаток средств" для финансирования Украины в 2026 году, поэтому многие из них хотят добиться экспроприации российских активов.

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке депозитария Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против экспроприации активов, предупреждая, в частности, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.