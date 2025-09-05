Это социальная помощь государства каждому конкретному пассажиру, заявила вице-спикер Госдумы

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Льготные авиатарифы являются прямой поддержкой граждан, которые путешествуют по субсидированным билетам. Это социальная помощь государства каждому конкретному пассажиру, заявила в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

С 27 августа в программе субсидированных перевозок начали участвовать новые рейсы между пунктами Дальневосточного федерального округа (ДФО): Владивосток - Петропавловск-Камчатский; Владивосток - Южно-Сахалинск; Хабаровск - Петропавловск-Камчатский; Хабаровск - Магадан; Хабаровск - Южно-Сахалинск. Депутат напомнила, что субсидирование билетов началось с ее "робкого предложения", которое она в 2008 году озвучила на встрече с Владимиром Путиным, занимавшим на тот момент должность премьер-министра.

"Сегодня это большая государственная программа. И доступность плоского тарифа и субсидированного билета для туристов и для жителей Дальнего Востока означает, что в буквальном смысле в каждом билете отфиксирована большая часть прямой государственной помощи, которую получает человек, - констатировала Яровая. - Отличие России сегодня в том, что все социальные обязательства, которые государство принимает, выполняются".

Как отметила парламентарий, при субсидировании авиаперелетов "государство оказывает прямую финансовую помощь конкретному человеку", который покупает билет. По ее словам, благодаря программе повысился спрос на внутренние перелеты, но одновременно увеличилось и число рейсов. "Это одновременно становится и стимулом развития отрасли, но вместе с тем это большая государственная ответственность", - добавила депутат.

Вице-спикер указала, это исполнение Россией своих обязательств в рамках этой ответственности является одним из проявлений надежности, благодаря которой в том числе ВЭФ смог привлечь такое большое число инвесторов. "Приходя сюда, вы получаете гарантированную защиту, гарантированные правила долгосрочные, взаимовыгодное партнерство и сотрудничество", - объяснила Яровая.