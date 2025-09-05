Общий объем инвестиций в рамках девяти соглашений - более 30 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Юбилейный Восточный экономический форум (ВЭФ) стал для Еврейской автономной области рекордным по количеству подписанных соглашений. Автономия заключит девять соглашений с объемом инвестиций, который суммарно превышает 30 млрд рублей, сообщила ТАСС врио губернатора автономии Мария Костюк на полях X Восточного экономического форума.

"X ВЭФ станет самым масштабным по числу соглашений, подписанных Еврейской автономной областью. Мы планируем подписать девять соглашений - в полтора раза больше, чем было заключено в прошлом году. Общий объем инвестиций в рамках соглашений - более 30 млрд рублей. Почти все они относятся к четырем стратегическим направлениям развития экономики региона: промышленность, сельское хозяйство, логистика, туризм и креативные индустрии", - обозначила врио губернатора.

Она разъяснила, что в сфере промышленности будут подписаны соглашения, касающиеся сферы добывающих и обрабатывающих производств. В автономии находится крупнейшее в Сибири и на Дальнем Востоке Сутарское месторождение железных руд, которое разрабатывает Кимкано-Сутарский ГОК. На базе комбината, по соглашению с ООО "Айэрси групп" будет создан единый металлургический кластер для производства горячебрикетированного железа.

"В сфере агро-промышленного комплекса мы достигли договоренностей о развитии производственно-перерабатывающего кластера. Соглашение о создании кластера мы подписали на Петербургском международном экономическом форуме с ООО "Новый сухопутный зерновой коридор", это один из трех проектов - участников международной территории опережающего развития. А на ВЭФ мы заключили два соглашения с китайскими компаниями "Цзиньчжоу Тяньли сельскохозяйственное развитие" и "Цзюцзю". Предмет первого соглашения - маслоэкстракционный завод по переработке сои мощностью до 100 тыс. тонн в год, второго - тепличный комплекс площадью до 60 гектаров для выращивания клубники и черники", - разъяснила Костюк, добавив, что общий объем инвестиций превысил 700 млн рублей.

С "Х5 групп" регион подписал соглашение о развитии автономии торговой сети. Компания поможет товарам производителей из ЕАО выйти на всероссийский рынок и примет участие в развитии социальной инфраструктуры и благотворительных программах.

"Еще мы заключили соглашения с Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина и Российским обществом "Знание" в области образовательной и культурно-просветительской деятельности, а с ОАО "РЖД" - в области развития объектов социальной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в зоне Транссибирской магистрали", - сказала врио губернатора.

