Губернатор Приамурья Василий Орлов отметил, что сою реализуют на территории России, включая Северо-Западный, Центральный, Сибирский и Дальневосточный федеральные округ

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Производители сои в Амурской области экспортируют 95% выращиваемых культур в Китай. Об этом в интервью ТАСС в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил губернатор Приамурья Василий Орлов.

"Амурская область является крупнейшим производителем сои в Дальневосточном регионе. В текущем году амурские аграрии планируют получить 1650 тыс. тонн сои. Постоянный интерес к сельскохозяйственной продукции со стороны Китая обеспечивает устойчивый рынок сбыта для амурских аграриев. На текущий момент экспортные поставки сои в КНР составляют более 95% от общего объема экспортируемой бобовой культуры", - сказал Орлов.

Он отметил, что сою также реализуют и на территории России, включая Северо-Западный, Центральный, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. Сейчас регион работает над увеличением переработки сои. С 2023 года в Белогорске ведется строительство маслоэкстракционного завода, рассчитанного на переработку 1 млн тонн сои и других культур в год. Ввести завод в эксплуатацию планируется в 2026 году.

"Благодаря запуску нового завода объем переработки произведенной в регионе сои превысит 70%. Эта продукция с высокой добавленной стоимостью будет реализовываться как на внутреннем, так и на внешнем рынках", - добавил губернатор.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.