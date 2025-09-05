Руководитель рабочей группы Северного форума по транспорту и логистике Надежда Филиппов отметила, что описание каждого зимника будет включать его цифровую, пространственную модель, характер местности, по которой пролегают его отдельные участки

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Создание цифрового атласа зимних автомобильных дорог Якутии, который позволит повысить безопасность водителей и обеспечить надежность доставки грузов северного завоза в условиях отсутствия постоянных дорог, оценивается в 70 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС в ходе ВЭФ профессор Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ), руководитель рабочей группы Северного форума по транспорту и логистике Надежда Филиппова.

Ежегодно с наступлением холодов в Якутии открываются свыше 11 тыс. км зимников, которые во многих районах являются единственными путями сообщения для автомобильного транспорта.

"Мы начали работу над созданием цифрового атласа временных транспортных путей (зимников) Якутии. Пилотным проектом был выбран маршруту Нижний Бестях - Тополиное - Батагай - Усть-Куйга - Хайыр. Маршрут доставки грузов прокладывается по зимникам. Данный маршрут состоит из восьми участков. Стоимость создания атласа оценивается в 70 млн рублей по ценам 2025 года", - рассказала Филиппова, подчеркнув, что для дальнейшей работы над созданием атласа требуется содействие органов власти и ведомственных структур.

Атлас будет дополнен цифровыми моделями участков постоянных автомобильных дорог. "Описание каждого зимника будет включать его цифровую, пространственную модель, характер местности, по которой пролегают его отдельные участки", - отметила Филиппова.

Важным дополнением цифровой модели будет описание моделей прогнозирования периодов действия участков в зависимости от климатических условий, а также с учетом грузоподъемности проходящих по ним автомобильных транспортных средств рекомендована крейсерская скорость движения, добавила Филиппова.

Дальнейшие планы

По ее словам, цифровые модели временных транспортных путей, а также участков постоянных автомобильных дорог будут дополняться данными об элементах инфраструктуры, обеспечивающих безопасность и эффективность транспортных процессов (стоянки автотранспорта, пункты приема пищи и отдыха водителей, автозаправочные станции, станции технического обслуживания).

Создание цифровой модели данного маршрута положило начало работам по созданию атласа временных транспортных путей Якутии с включением участков постоянных автомобильных дорог.

