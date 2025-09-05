КРАСНОЯРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Регионам Сибири, в том числе Красноярскому краю, необходимо развитие портовой инфраструктуры и обновление флота для вхождения в проект трансарктического транспортного коридора. Такое мнение высказал ТАСС сопредседатель регионального отделения "Деловой России" в Красноярском крае, гендиректор консалтинговой компании "Сибирская финансовая система" Валентин Богомолов.

5 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин отметил растущую заинтересованность в трансарктическом транспортном коридоре из Санкт-Петербурга во Владивосток со стороны российских компаний, работающих в Арктике, и со стороны иностранных перевозчиков.

"Сибири, и в частности Красноярскому краю, для того, чтобы влиться в трансарктический коридор, нужно если говорить просто, всего две вещи - портовая инфраструктура и обновление флота. Но в данном случае сказать проще, чем сделать, потому что это все многомиллиардные инвестиции, и каждый из проектов - это несколько, а то и десяток лет", - сообщил эксперт.

Именно поэтому, считает Богомолов, над этими проектами уже сейчас должно работать федеральное и региональное правительство. "Потому что без бюджетных инвестиций, бюджетных кредитов и других механизмов невозможно будет такие проекты реализовать", - подчеркнул он. Эксперт допустил, что в реализациях этих проектов точечно могут участвовать и частные инвесторы, в том числе и иностранные из дружественных и нейтральных стран, но основная организационная и финансовая нагрузка ляжет на государство.

По словам Богомолова, во времена СССР грузооборот в Ангаро-Енисейском бассейне достигал 30 млн тонн в год, в настоящее время он снизился до 6 млн тонн, выход в трансарктический коридор позволит нарастить этот показатель до 15 - 17 млн тонн. Что в свою очередь даст импульс для развития отдаленных территорий Красноярского края.

Трансарктический коридор - маршрут, связывающий восточную и западную части России, порты Санкт-Петербурга и Владивостока, через северные моря, порты Мурманска и Архангельска, призванный соединить мировые промышленные, сельскохозяйственные, энергетические центры и потребительские рынки более коротким, безопасным и экономически выгодным маршрутом. Трансарктический коридор - эволюция проекта "Большой Северный морской путь", реализуемого в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер мероприятия.