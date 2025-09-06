Как сообщил директор по коммуникациям Фонда развития инноваций региона Петр Гоголев, планируется применять в дальнейшем улучшенную модель БПЛА, что позволит оптимизировать затраты и увеличит количество точек полета

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Пилотный проект в Якутии по доставке малогабаритных грузов "Воздушная переправа" с применением дронов будет расширен и затронет новые направления. Об этом сообщил ТАСС директор по коммуникациям Фонда развития инноваций Республики Саха (Якутия) Петр Гоголев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

В июле в Якутии заработала первая беспилотная доставка. Как сообщал глава Якутии Айсен Николаев, между Якутском и поселком Нижний Бестях (расположен на противоположной стороне реки Лены) начал работу новый сервис по доставке малогабаритных грузов с помощью беспилотников. Заказы можно оформлять через местный маркетплейс.

"Первый этап проекта по доставке посылок беспилотными аппаратами между Якутском и Нижним Бестяхом завершился успешно. Главной задачей первого этапа была проверка безопасности. Беспилотник регулярно летал по маршруту целый месяц и показал себя отлично. За все время полетов не было ни одной поломки или ошибки. Теперь мы уверены в технологии, - сказал Гоголев. - Следующий шаг - сделать так, чтобы доставка была выгодной и охватывала больше направлений. Планируется появление новых направлений, в том числе полеты над городом и в пригороды. Новый этап полетов начнется осенью до закрытия паромной переправы".

По словам Гоголева, в рамках первого этапа в среднем беспилотник перевозил по 20 кг грузов в день. "Стало понятно, что для того, чтобы доставка стала экономически окупаемой, одного маршрута мало", - отметил он. Планируется применять в дальнейшем улучшенную модель БПЛА, что позволит оптимизировать затраты и увеличит количество точек полета. Весной планируется представить готовое решение для бизнеса.

Проект реализован якутскими инновационными компаниями при поддержке технопарка "Якутия" и регионального фонда развития инноваций.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.