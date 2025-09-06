Глава Россельхозбанка назвал лучшее средство сбережений в ДФО

Им оказались вклады с ростом дохода в 1,6 раза за полгода

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Глава Россельхозбанка Борис Листов назвал вклады наиболее привлекательным средством сбережений. Доход вкладчиков ДФО за I полугодие 2025 г. вырос в 1,6 раза.

"Доход вкладчиков Дальневосточного федерального округа за шесть месяцев 2025 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и приблизился к рекордным показателям всего 2024 года. За первое полугодие 2025 года жители ДФО заработали на процентах по вкладам в Россельхобанке 7,2 млрд рублей, показатель за аналогичный период 2024 года составлял 4,4 млрд", - сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ, отметив, что полугодовой результат 2025 года уже приблизился к рекордным показателям всего 2024 года, когда жители Дальнего Востока заработали 9,8 млрд рублей.

По оценкам Листова, несмотря на постепенное снижение ключевой ставки, наблюдается стабильный спрос россиян на классические сберегательные инструменты.

"В условиях сохраняющейся волатильности на глобальных рынках граждане стремятся к "безопасным гаваням", которыми выступают крупные банки. Ставки по вкладам по-прежнему со значительным запасом покрывают инфляцию. И даже при умеренной доходности главным приоритетом для вкладчика является сохранность капитала", - сказал он.