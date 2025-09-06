Преференциальные режимы настроят ДФО на технологизацию и роботизацию

Готовятся поправки в законодательство, сообщил замминистра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Виталий Алтабаев

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Преференциальные режимы Дальнего Востока настроят на технологическое развитие, роботизацию, внедрение искусственного интеллекта в регионе, готовятся поправки в законодательство. Об этом заявил заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Виталий Алтабаев на сессии "Роботы на службе: технологии для роста экономики Дальнего Востока" X Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы трансформируем префрежимы, переписываем стратегию [развития Дальнего Востока], и все это должно работать на технологическое развитие, роботизацию, беспилотные системы, искусственный [интеллект]. С Востокгоспланом, Государственной думой и Советом Федерации выступим с инициативой от [зампреда правительства РФ - полномочного представителя президента РФ в ДФО] Юрия Петровича [Трутнева] актуализировать нашу рабочую группу по префрежимам, придать ей новый статус и садиться писать новый закон об едином префрежиме на Дальнем Востоке", - сказал Алтабаев.

Среди удачных решений он отметил проекты автоматизированного складского комплекса в Приморье, БПЛА на Сахалине, мониторинг пожарной и паводковой ситуации в Хабаровском крае. "Большой проект мы сейчас начинаем с Cognitive Pilot, ВЭБ, фондом "Восход". Это сервисная компания по роботам в сельском хозяйстве. Это новая сущность, которая должна помогать бизнесу стартовать с роботизацией. [Без] большого капитала [будет возможно] приобрести себе какую-то линейку, начинать [генерировать] выручку с меньшими накладными расходами", - отметил он.

Алтабаев надеется, что проект будет запущен до конца года в Амурской области. Он также выделил проекты БПЛА в горнодобывающей отрасли. В частности, на чукотском ГОК "Баимская" беспилотные грузовики экономят до 100 млн рублей в год.

