ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Развитие креативной экономики - перспективная точка роста в рамках взаимодействия стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заявил министр экономического развития России Максим Решетников на 24-м Совещании министров экономики государств-членов ШОС на полях Восточного экономического форума.

"Креативная экономика - перспективная точка роста ШОС. Доля региона в мировом экспорте креативных товаров уже почти достигла 40%. Наши страны производят аутентичные, креативные товары и услуги. Тем не менее представленность на рынках друг друга еще не так велика - будь то анимация, игровая индустрия, дизайн. Чтобы выявить существующие барьеры для экспорта, а также сблизить подходы к подсчету экономики креативных индустрий, сформировали план действий ШОС", - заявил министр, его слова привела пресс-служба Минэкономразвития.

В своем выступлении Решетников также указал, что Россия разработала для партнеров по ШОС сборник российских креативных продуктов, готовых к экспорту за рубеж. "Это порядка 70 позиций, которые мы отобрали совместно с участниками креативной экосистемы и регионами. Рассчитываем, что сборник станет точкой опоры для новых международных партнерств нашего бизнеса", - добавил он.

Как уточняется в сообщении пресс-службы Минэкономразвития, по итогам встречи был утвержден пакет документов, включающий совместное заявление, отражающее общее видение по ключевым вопросам торгово-экономического сотрудничества, включая поддержку многосторонней торговой системы, а также план действий по развитию креативной экономики ШОС.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания".