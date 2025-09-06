В мероприятиях ВЭФ приняли участие 8,4 тыс. человек из 75 стран

Советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета форума Антон Кобяков отметил, что самыми многочисленными делегациями были представители КНР, Монголии, Индии, Японии и Лаоса

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. В мероприятиях X Восточного экономического форума приняли участие более 8,4 тыс. участников из 75 стран и территорий. Об этом журналистам сообщил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции.

"В форуме приняли участие более 8 400 участников и представителей СМИ из 75 стран и территорий", - сказал он.

По словам Кобякова, самыми многочисленными делегациями были представители Китая, Монголии, Индии, Японии и Лаоса. Также он отметил, что в рамках форума состоялись Спортивные игры ВЭФ, в которых приняли участие спортсмены из 26 стран.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.