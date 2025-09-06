Это нкужно прежде всего для молодежи, считает советник президента России

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. "Принципиально иной имидж" необходимо сформировать на Дальнем Востоке, прежде всего для молодежи. Об этом заявил в ходе пресс-конференции советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков.

"Для прорыва, особенно, если мы говорим о Дальнем Востоке, нужно решить несколько вопросов: кратно снизить стоимость жилья на Дальнем Востоке, резко повысить качество медицины и в других социальных сферах, изменить облик городов, сформировать принципиально иной имидж Дальнего Востока, прежде всего у молодежи", - сказал Кобяков.

Кроме того, по его словам, следует подумать о запуске проекта "Вкусный Дальний Восток". "Здесь действительно вкусно, - отметил он. - Все это укладывается в концепцию Дальнего Востока как территории опережающего развития".

