Кобяков: ВЭФ нужно использовать как инструмент кооперации

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Восточный экономический форум нужно использовать как инструмент для создания совместных предприятий и кооперации с зарубежными и отечественными инвесторами. Об этом сообщил советник президента России, ответственный секретарь Организационного комитета ВЭФ Антон Кобяков на итоговой пресс-конференции.

"Восточно-экономический форум нужно использовать главным образом [как] инструмент кооперации, совместных предприятий. Их надо вовлекать в цепочки стоимости. Без этого никакие инвесторы никуда не придут. Таким же форматом привлекать, в общем-то, партнеров на наш рынок. По-другому не будет", - сообщил он, говоря о вопросах привлечения в Россию инвесторов.

