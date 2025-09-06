В нынешнем виде она затрудняет решение кадровых проблем в некоторых дальневосточных регионах, считает советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Применяемую сейчас формулу оплаты труда медиков следует скорректировать, в нынешнем виде она затрудняет решение кадровых проблем в нескольких дальневосточных регионах. Об этом сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков на итоговом пресс-брифинге на форуме.

"Хотелось бы также отметить тему медицины и инвестиций в нее, а значит и в человека. Особенно хочу подчеркнуть, что финансирование ОМС сегодня не учитывает специфики каждого конкретного региона ДФО. Пока мы видим, что формула оплаты труда медицинским работникам опирается на экономические показатели регионов, что стратегически некорректно. В одном регионе платят по одним показателям, в другом регионе по другим показателям. И это разнится", - сказал он.

Кобяков добавил, что это не дает возможности ряду регионов Дальнего Востока конкурировать за квалифицированные медицинские кадры.