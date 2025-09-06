Как отметил гендиректор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич, отработка технологий в рамках цифрового парада позволяет развивать решение в интересах формируемой отрасли беспилотного транспорта и экономики страны

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 сентября. /ТАСС/. Правительство Сахалинской области, дальневосточная беспилотная авиакомпания "Аврора-БАС" и АО "ГЛОНАСС" обеспечили техническое подключение к единой системе идентификации на базе госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" всех авиабеспилотников и бортов малой авиации - участников первого в стране воздушного парада. Мероприятие состоялось на форуме "Крылья Сахалина", говорится в сообщении АО "ГЛОНАСС".

"Мониторинг всех беспилотных воздушных судов и самолетов был выполнен в режиме реального времени. Данные одновременно передавались через "ЭРА-ГЛОНАСС" в цифровую платформу Госкорпорации по организации воздушного движения - систему предоставления планов полетов, а также в коммерческие сервисы "Юпитер" компании "Азимут" (входит в госкорпорацию "Ростех") и "Небосвод" (НИЦ "Аэроскрипт")", - отмечается в сообщении.

Как отметил гендиректор АО "ГЛОНАСС" Алексей Райкевич, отработка технологий в рамках цифрового парада позволяет развивать решение в интересах формируемой отрасли беспилотного транспорта и экономики России.

"В онлайне мы могли в одном интерфейсе видеть информацию по каждому воздушному судну - трек, цветовое различие между типами воздушных судов, информацию о владельце и характеристики устройства. Такое решение станет уверенным шагом к развитию гражданской беспилотной авиации, безопасной интеграции в единое воздушное пространство разных видов техники", - подчеркнул гендиректор "Аврора-БАС" Дмитрий Третьяков, его слова приводятся в сообщении.

Единая система идентификации создается по поручению президента РФ Владимира Путина в целях развития беспилотной авиации в рамках реализации нацпроекта "Беспилотные авиационные системы". Внедрение такой системы на базе "ЭРА-ГЛОНАСС" обеспечит прозрачность использования гражданских авиабеспилотников, создаст условия для их массового применения, смягчения действующих региональных запретов на полеты и перехода от экспериментов к промышленному внедрению технологии.