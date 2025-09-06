Это позволит правильно анализировать собственные возможности, заявил на пресс-конференции советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Независимые от иностранных государств методики оценки деятельности бизнеса и регионов необходимо разработать в России для правильного анализа собственных возможностей. Об этом заявил на пресс-конференции советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков.

"Чтобы нам правильно оценивать свои же перспективы и возможности, срочно нужны независимые методики оценки бизнеса, регионов, социальной сферы, не привязанные к западным стандартам, чтобы, откликаясь на западную моду, во всех компаниях перестали возникать должности заместителей генеральных директоров по ESG (экология, социальная ответственность, корпоративное управление - прим. ТАСС). У нас есть свои метрики, есть свои механизмы, вроде ЭКГ-рейтинга (экология, кадры, государство - прим. ТАСС)", - сказал он.

Кобяков отметил, что в России ЭКГ-рейтингом пользуются уже 9 млн компаний. При этом, по его мнению, в стране, помимо своих рейтингов эффективности, также нужно создавать собственные рейтинговые агентства, встроенные в единую структуру ценовые агентства, мощные товарные биржи, развитый страховой рынок, понятный эффективный механизм венчурных инвестиций.

"В этом случае, да еще и при правильно организованной, настроенной денежно-кредитной политике, мы сможем обеспечить стабильность рынка внутренних инвестиций. Здесь, на Дальнем Востоке, нам нужно соответствовать соседям, которые за последние 30 лет, надо это признать, сделали колоссальный рывок вперед", - добавил Кобяков.