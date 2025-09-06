Перспективы для развития туриндустрии там существенные, отметил координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики, доцент РАНХИГС

КРАСНОЯРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Создаваемые международные территории опережающего развития (ТОР) могут стать новым механизмом развития туризма в Арктической зоне РФ. Об этом заявил ТАСС координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики, доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Александр Воротников.

5 сентября президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума, пригласил всех заинтересованных партнеров России принять участие в работе международных ТОР. По его словам, нормативная база для их работы уже готова, и с 1 января 2026 года такие ТОР будут работать в Забайкалье, Амурской области, Еврейской автономной области, в Хабаровском крае и в Приморье.

"Перспективы для развития туризма в Арктике существенные, и их надо использовать. При этом одним из механизмов может стать новый подход, через создание международных ТОР", - сказал Воротников. Он отметил, что на ВЭФ в 2025 году большое внимание уделяется развитию креативных индустрий и туризма.