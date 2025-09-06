Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Максимальный набор преференций в рамках единого преференциального режима на Дальнем Востоке и в Арктике будут получать технологические компании. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

"Мы будем настраивать этот новый "супер-ТОР", который покроет весь Дальний Восток, где максимальный набор льгот [будут] получать именно технологические компании, которые инвестируют в оборудование, в интеллектуальную собственность, которые платят высокие зарплаты, которые обеспечивают и задействуют самую современную технологию", - сказал он.

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии ВЭФ предложил запустить на всей территории Дальнего Востока и Арктики единый преференциальный режим для бизнеса, объединяющий все действующие преференциальные режимы, включая ТОР.

