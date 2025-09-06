Эксперт Воротников заявил о необходимости строительства новых ледоколов

Это нужно для развития трансарктического коридора, считает координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики

КРАСНОЯРСК, 6 сентября. /ТАСС/. Строительство ледоколов и судов высокого арктического класса необходимо для развития трансарктического транспортного коридора. Об этом заявил ТАСС координатор экспертного совета Проектного офиса развития Арктики, доцент Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Александр Воротников.

5 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин отметил растущую заинтересованность в трансарктическом транспортном коридоре из Санкт-Петербурга во Владивосток со стороны российских компаний, работающих в Арктике, и со стороны иностранных перевозчиков.

"Работа по развитию трансарктического коридора, в первую очередь идет на берегу. Именно там строятся суда, которые работают на трансарктическом коридоре Это и атомные ледоколы, которых уже не хватает для устойчивой работы трансарктического коридора. Это также и строительство новых судов высокого арктического класса Ark 7: танкеров, газовозов, контейнеровозов, которых у нас мало или просто нет. То есть необходимо развитое судостроение и судоремонт", - сообщил эксперт.

По его словам, необходима также развитая портовая инфраструктура, в том числе и речная, которая позволит не только осуществлять перевалку грузов из Сибири и Урала, но и создавать там мощности по их переработке и производить товары с более высокой добавленной стоимостью. Также трансарктический коридор может использоваться и для доставки товаров через речную и железнодорожную инфраструктуру в российские регионы, а также Китай и Монголию.

Трансарктический коридор - маршрут, связывающий восточную и западную части России, порты Санкт-Петербурга и Владивостока, через северные моря, порты Мурманска и Архангельска, призванный соединить мировые промышленные, сельскохозяйственные, энергетические центры и потребительские рынки более коротким, безопасным и экономически выгодным маршрутом. Трансарктический коридор - эволюция проекта "Большой Северный морской путь", реализуемого в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.