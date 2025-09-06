По словам губернатора региона, область также участвует в программе развития выездного туризма "Открой твою Россию", которая должна укреплять туристический имидж страны

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Власти Рязанской области прогнозируют рост турпотока в 2025 году до 2 млн человек. Об этом ТАСС сообщил губернатор региона Павел Малков на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, в 2024 году турпоток в Рязанскую область увеличился более чем на 90% по сравнению с 2023 годом, составив 1 млн 570 тыс. туристов.

"Турпоток в Рязанскую область заметно увеличивается: в прошлом году по сравнению с 2023 годом - более чем на 90%. За 2023 год в регионе побывали 813,7 тыс. человек, за 2024 год - более 1 млн 570 тыс. По итогам 2025 года ожидаем поток туристов не менее 2 млн человек", - сказал он.

Как сообщил Малков, Рязанская область обладает большим потенциалом и продолжает развивать туристическую инфраструктуру. В настоящее время здесь расположены порядка 160 гостиниц, санаториев, баз отдыха и хостелов общей вместимостью до 10 тыс. мест. Работают более 800 ресторанов и кафе, в некоторых из них можно попробовать блюда кухни рязанского края. Строятся оздоровительные центры, туристические комплексы, новые музеи, аквапарк, глэмпинг-парк и другие объекты.

По его словам, Рязанская область также участвует в программе развития выездного туризма "Открой твою Россию", которая должна укреплять туристический имидж страны. "Программа поможет открыть наш регион для туристов из дружественных стран, а также сделать их поездки удобными и безопасными. Будем активно участвовать в этом проекте", - отметил Малков.

