Стоимость 1 кв. м превышает среднероссийский показатель на 18,6%

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Средняя цена жилья за один кв. м на вторичном рынке в Республике Крым на 18,6% выше, чем в среднем по России, сообщили ТАСС в министерстве жилищной политики и государственного строительного надзора.

"На вторичном рынке жилья цена 1 кв. м по итогам 1 полугодия 2025 года по Российской Федерации ниже, чем в Республике Крым на 18,6% - 128 049 рублей (по данным Крымстата, средняя цена за 1 кв. м на вторичном рынке в Крыму составляет - 151 870 рублей). Рост показателей средней цены квадратного метра в Республике Крым обусловлен рыночными социально-экономическими факторами, вызывающими рост цен на недвижимость в целом по России, в том числе, рост спроса на недвижимость в связи с запуском ипотечных программ с государственной поддержкой и программ проектного финансирования, а также повышенный спрос на жилье в Республике Крым со стороны жителей иных регионов РФ", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили еще несколько факторов, негативно влияющих на формирование цен на недвижимость в Крыму: проблемы с импортозамещением ряда материалов и оборудования, затруднение логистики и авиасообщения, что приводит к удорожанию строительных материалов, оборудования и трудовых ресурсов. "При этом в целом рынок жилой недвижимости является конкурентным и, согласно действующему законодательству РФ, цены на жилую недвижимость не подлежат государственному регулированию, соответственно, единственной мерой по снижению таких цен является удовлетворение повышенного спроса путем ввода в эксплуатацию нового жилья", - добавили в министерстве жилищной политики и государственного строительного надзора.

За аналогичный период 2024 года средняя цена за 1 кв. м жилья в Республике Крым на вторичном рынке составляла 140 476 рублей. Таким образом, средняя цена на вторичном рынке выросла на 8,1%.