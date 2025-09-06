По мнению гендиректора группы компаний "Агротек", в частности это позволит значительно увеличить объемы экспорта из регионов Дальнего Востока

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Формирование отдельной программы по развитию торговли со странами Юго-Восточной Азии позволит значительно увеличить объемы экспорта из регионов Дальнего Востока. Такое мнение в беседе с ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) выразил генеральный директор группы компаний "Агротек", резидент ТОР "Камчатка" Владимир Рубахин.

"Нам не хватает программ, ориентированных на Дальний Восток в целом. Дальний Восток - это одна экосистема. Как ни крути, здесь мы объединены морями, логистикой, какой бы сложной она ни была. Надо развивать торговлю с Юго-Восточной Азией, это гораздо более обоснованная политика, тем более учитывая, что президент хочет увеличить экспорт. Посмотреть, что у нас экспортно-ориентированное, и прям создать специальную четкую программу, ориентированную на конкретные условия. Показать, откуда продукция будет идти, куда, как мы будем выглядеть на фоне других товаров из других стран, будем ли мы конкурентоспособны", - сказал он.

Рубахин подчеркнул, что важной проблемой остается высокая цена транспортировки продукции. По его мнению, в этом вопросе также необходимо создать дополнительные преференции для снижения транспортных затрат. "Нужно для определенных направлений, например стратегических, сделать какие-то или преференции, или дополнительное стимулирование со стороны государства этих перевозок", - добавил он.

Кроме того, по словам Рубахина, Дальний Восток сегодня больше интересен представителям малого и среднего бизнеса. "Всего 20% бизнеса на Дальнем Востоке - это крупные компании, а остальные - малые и средние", - отметил эксперт.

