ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Территории опережающего развития (ТОР) являются эффективным инструментом развития Дальнего Востока, позволяющим выравнивать условия между регионами ДФО и Центральной Россией. Такое мнение в беседе с ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) высказал генеральный директор группы компаний "Агротек", резидент ТОР "Камчатка" Владимир Рубахин.

"Что касается пользы территорий опережающего развития - это, конечно же, выравнивание условий между Дальним Востоком и центральной полосой России, центральными регионами", - сказал он.

Кроме того, Рубахин подчеркнул, что необходимо создавать условия для сохранения молодежи в регионах Дальнего Востока, в чем могут помочь ТОР. "Самый большой резерв - это ребята, которые родились, выросли, получили образование на Камчатке или на Сахалине, в Приморье - в регионах Дальнего Востока. Их нужно мотивировать оставаться. А как это сделать - это тоже вопрос дискуссий и, наверное, будущей политики ТОР, потому что без людей мы все равно ничего не осуществим", - сказал он.

