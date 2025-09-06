По данным Ассоциации туристических агрегаторов, стоимость размещения в гостиницах выросла на 12%

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Стоимость проживания в отелях и других объектах размещения Владивостока в период Восточного экономического форума (ВЭФ) выросла до 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили ТАСС опрошенные сервисы онлайн-бронирования.

"Средняя стоимость забронированной ночи в объектах размещения Владивостока в период проведения ВЭФ составляет 9,2 тыс. рублей - это на 11% выше, чем в аналогичные дни на предыдущей неделе (27-30 августа - 8,3 тыс. рублей), и на 19% выше, чем в 2024 году (3-6 сентября 2024 года, 7,7 тыс. рублей)", - рассказали в пресс-службе сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок".

По данным Ассоциации туристических агрегаторов, стоимость размещения в гостиницах Владивостока в период ВЭФ увеличилась в среднем на 12% по сравнению с прошлым годом и примерно на 5% по сравнению с предыдущей неделей.

Более сдержанную динамику зафиксировали "Яндекс путешествия". Если в этом году средняя стоимость суток проживания во Владивостоке в даты форума составляла 12,8 тыс. рублей, а в квартирах и апартаментах - 10,6 тыс. рублей, то годом ранее она была практически идентичной - 12,5 и 10,5 тыс. рублей соответственно.

"По данным "Яндекс путешествий", число бронирований во Владивостоке на даты Восточного экономического форума (3-6 сентября) в 2025 году выросло в 1,6 раза по сравнению с 2024 годом. Более 30% бронирований отелей и квартир на ВЭФ во Владивостоке совершили жители Москвы и Московской области", - сообщили в компании.

В сервисе "Туту" заметили рост спроса на отели в городе в пределах 13% по сравнению с прошлым годом. "Однако, если сравнивать с неделей после завершения форума, интерес к бронированию жилья падает более чем на 55%. Это подтверждает, что ВЭФ остается важным событием, привлекающим внимание как деловых туристов, так и гостей города", - объяснили там.

О форуме

