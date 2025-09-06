Евгений Томихин отметил, что блокировка "связана с теми действиями, которые развернулись в последнее время в рамках борьбы с онлайн-мошенничеством и вымогательством"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Посол РФ в Таиланде Евгений Томихин рассказал в беседе с ТАСС, что попал в число россиян, у которых заблокировали карты в крупнейшем банке страны.

"Я вам честно скажу, что я сам попал под этот каток, потому что у меня есть дебетовая карта. Просто удобнее пользоваться и оплачивать. Насколько я понял, регулятор таиландский, Центральный банк, видимо, настоятельно рекомендовал всем остальным банкам провести сверку счетов на предмет принадлежности этих счетов реальным лицам", - сказал дипломат на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), отвечая на вопрос о том, решилась ли проблема с блокировкой счетов граждан РФ в таиландском Bangkok Bank.

Как пояснил посол, блокировка "связана с теми действиями, которые развернулись в последнее время в рамках борьбы с онлайн-мошенничеством и вымогательством, потому что все страдают от этого". "В приграничных районах Таиланда, Мьянмы и Камбоджи, к сожалению, осели вот такого рода структуры, которые занимаются онлайн-вымогательством. Набирают людей туда самых разных национальностей и, соответственно, используют", - отметил он.

Томихин добавил, что это касается и "вопросов сим-карт, например, потому что телекоммуникационные компании тоже были вынуждены заняться сверкой, перепроверкой принадлежности сим-карт". "Я даже не исключаю, что могут быть введены какие-то ограничения в плане количества симок, выдаваемых одному и тому же гражданину, неважно российскому или иностранному", - указал посол.

Дипломат рассказал, что ему пришлось пройти дополнительную процедуру - подтвердить, что номер телефона принадлежит именно ему. "Я принес справку, сверили фото. Картой я пользоваться мог, но онлайн-платежи были заблокированы: не проходили переводы и оплата через интернет-банк. Сам счет никто не закрывал, карту не изымали. Через какое-то время все разблокировали. И, насколько я знаю, в похожей ситуации оказывались не только россияне, но и тайцы, а также граждане других стран", - подчеркнул он.

В конце мая ТАСС выяснил, что крупнейший коммерческий банк Таиланда Bangkok Bank заблокировал счета некоторым россиянам, пригласив их посетить офисы своих отделений с документами. При этом всеобщей тенденции блокировки банком счетов российских граждан не наблюдалось, поскольку у многих карты этого банка продолжали работать, в том числе и те, которые были открыты по туристической визе.

