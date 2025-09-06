"Русский стандарт": наличные доллары и евро в августе чаще продавали, чем покупали

Согласно статистике банка, на долю наличных продаж доллара пришлось 51%, а покупок - 49%

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Наличные доллары и евро в последнем месяце лета россияне чаще продавали, чем покупали. Об этом говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (есть в распоряжении ТАСС).

"Банк "Русский стандарт" изучил, как россияне обменивали иностранную валюту в последний месяц лета. К концу туристического сезона путешествий в разные страны наличную иностранную валюту стали чаще продавать", - отмечается в исследовании.

Так, согласно статистике банка, в августе на долю наличных продаж доллара пришлось 51%, а покупок - 49%. В онлайн с долей в 62% также лидировали продажи. У безналичных покупок американской валюты показатель был равен 38%.

Наличные евро в минувшем августе, как и доллары, чаще продавали, чем покупали. Согласно статистике банка, 66% таких операций пришлось на продажи, а 34% - на покупки. В статистике операций с безналичными евро в августе, напротив, лидировали покупки - 67% против 33% у продаж. Средние чеки конвертации в августе 2025 года составили $487 и €466.

По статистике кредитной организации, уже несколько лет, выбирая между наличной и безналичной иностранной валютой, россияне отдают первой. Так, в минувшем августе, как и месяцем ранее, 96% всех валютообменных операций совершалось в отделениях банка, а 4% пришлось на безналичные конвертации.

В рамках исследования были изучены объемы, средние чеки и количество наличных и безналичных валютообменных операций в банке "Русский стандарт" в августе и июле 2025 года.